Регулятор пообещал, что использование СБП станет проще

Пресс-служба Банка России обнародовала решение о повышении доступности для граждан оплаты товаров, работ и услуг посредством Системы быстрых платежей (СБП). Примечательно, что Минюст уже зарегистрировал соответствующие изменения в Положение «О платежной системе Банка России».



«С 1 октября 2021 года все системно значимые банки должны будут обеспечить своим клиентам возможность оплаты товаров, работ и услуг по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП), а банки с универсальной лицензией — с 1 апреля 2022 года», - говорится в сообщении регулятора.



К этому времени банки также обязаны будут настроить проведение других типов операций СБП: переводов между гражданами по инициативе получателя, а также платежей от юридического лица физическому. Причем внедрять эти сервисы кредитные организации могут и раньше, по мере готовности.



Помимо этого, положение предусматривает возможность использования мобильного приложения НСПК при оплате покупок в магазинах по QR-кодам. При этом также без ограничений можно пользоваться подобными приложениями банков, в том числе с участием торгово-сервисных предприятий.



«Система быстрых платежей становится все более популярной как у наших граждан, так и у торговых предприятий. Ежемесячно количество операций в системе увеличивается в среднем на 35%. Но мы хотим, чтобы Система быстрых платежей еще ближе была к нашим людям и каждый имел возможность осуществлять в ней платежи за товары и услуги с использованием QR-кода. Для этого мы установили обязанность для наших кредитных организаций обеспечить такую возможность для своих клиентов, в том числе с учетом сроков, необходимых для доработки их IT-систем», — разъяснила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.