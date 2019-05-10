Страховое возмещение можно будет получать через Систему быстрых платежей

Разработанная Центробанком Система быстрых платежей (СБП) позволит российским гражданам получать страховые выплаты от страховых компаний в рамках сервиса платежей от юрлиц в пользу физических. Об этом в ходе Международного форума «Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи 2019» заявил директор СБП в Национальной системе платежных карт Дмитрий Колесников.



Он сказал: «Сервис В2С – переводы от юридических лиц физическим лицам. Здесь тоже очень много кейсов, в том числе возмещение от страховых компаний физическим лицам, те же зарплатные проекты. Кейсов здесь действительно много».



Он также добавил, что сервис переводов от физического в пользу юридического лица заработает уже осенью. Платежных сценариев будет несколько: оплата QR-кодом, а также подписка, предполагающая регулярные выплаты. В рамках СПБ предполагается и возможность осуществлять переводы между компаниями. Нововведения заработают в 2019-2020 годах.