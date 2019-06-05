ЦБ РФ: надежность страховых компаний должна достичь 90% до 2025 года

Центробанк закончил работу над концепцией оценки уровня финансовой устойчивости страховщиков, учитывающую замечания страхового сообщества, и планирует к 2025 году достигнуть, с учетом переходного периода, финансовой надежности страховых компаний с уровнем надежности в 90%. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.



В сообщении сказано: «Такой уровень означает, что страховщики должны будут обладать достаточностью капитала, которая позволит им переживать шоки в экономике. В дальнейшем, но не ранее чем через 10 лет, планируется достичь финансовой устойчивости страховщиков на уровне надежности 99,5%. Этот уровень финансовой устойчивости является целевым в международной практике, в том числе в Solvency II [риск-ориентированный подход в страховом надзоре]».



Разработанные на основе концепции поправки будут внесены в соответствующие нормативные акты и вступят в силу в середине 2021 года.



При разработке концепции Центробанком были учтены предложения страховых компаний по оценке влияния рисков на активы и обязательства. Было предложено также не распространять ограничение концентрационного риска (10% от активов) на иностранные страховые компании с показателем рейтинга кредитоспособности не ниже «А», которые были созданы в странах-членах ОЭСР.



Центробанк также планирует учитывать дебиторскую задолженность в составе положительных активов в пределах резервов незаработанной премии. Регулятор отмечает: «Планируется установить переходные периоды как по отдельным видам рисков, так и по повышению уровня надежности при оценке финансовой устойчивости».



Регулятором была предложена новая модель оценки финансовой устойчивости 1 марта. Данной моделью предлагается учитывать все обязательства страховщиков, а не исключительно страховые, при выполнении расчетов капитала, а также оценке активов. Предлагается также перечень негативных активов, которые при расчете собственных средств учитываться не будут.



Кроме того, Центробанком предложено ограничение вложения 10% на одного контрагента, а также принятие во внимание влияния на цену активов стрессового макроэкономического сценария.