ГД планирует рассмотрение законопроекта о новой системе расчета ОСАГО в ходе осенней сессии

Рассмотрение Госдумой в I чтении законопроекта об индивидуализации тарифа ОСАГО, предусматривающего отмену в расчете цены полиса коэффициента по территории и мощности, планируется на начало осенней сессии. Об этом журналистам рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев. Он также заявил о возможном переносе на полгода вступления в силу переходных периодов.



Он сказал: «Сейчас правительство повторно направило его в ГПУ (Главное государственно-правовое управление при президенте РФ), ожидаем ответа от ГПУ, потому что мы учли все замечания и ожидаем нормального согласования, соответственно, после этого, я думаю, в течение одной - двух недель будет выноситься на КЗД (Комиссия правительства по законопроектной деятельности), а после этого на правительство. В эту сессию, конечно, не успеем уже в первом чтении рассмотреть, но я думаю, в самом начале следующей сессии».



Замминистра добавил: «Очевидно, мы ожидали, что он будет принят к 1 июля, условно говоря – на полгода, наверно, сдвинем, конечно. Ко второму чтению это все будем смотреть».





Он также напомнил: «Это тот самый законопроект, где мы отменяем ряд коэффициентов, вводим повышенные коэффициенты за жесткие нарушения правил дорожного движения и даем страховой компании право вводить собственные коэффициенты».



Законопроект также предусматривает увеличение лимитов ОСАГО с 1 января 2020 года за вред жизни и здоровью с 500 тысяч до 2 млн рублей.



Последняя версия законопроекта, предложенная Минфином, предполагает исключение из расчета стоимости ОСАГО с 1 января 2020 года коэффициента территории, а коэффициента мощности транспортного средства – с 1 октября 2020 года.



Исключение данных коэффициентов даст страховщикам большую тарифную свободу – базовый тариф будет устанавливаться с большим отклонением вверх и вниз от установленного Банком России тарифного коридора от 2746 до 4942 рублей, на 40%, а потом на 30%.