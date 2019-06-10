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Медведев: глобальный переход к четырехдневной рабочей неделе в будущем вполне вероятен
11 июня в 16:53 Рынок труда 0 114 Васильева Елена
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает возможным переход мировой экономики в перспективе к 4-дневной рабочей неделе. Об этом премьер заявил сегодня в ходе выступления на Международной конференции труда.
Глава кабмина сказал: «Весьма вероятно, что будущее – за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта».
Медведев пояснил, что причиной сокращения рабочего времени и расширения досуга работающих граждан станет технологический прогресс. Он привел пример сокращение Генри Фордом рабочей недели с 48 до 40 часов сто лет назад, в результате 0447его «получил впечатляющий рост производительности труда».
Другим примером служит одна из компаний Новой Зеландии, перешедшая на четырехдневную рабочую неделю и получившая в результате повышение производительности труда на 20%. Еще одним позитивным результатом данного нововведения стало снижение уровня стресса всех сотрудников компании.
Медведев предупредил: «Постоянная погоня за успехом оборачивается системной усталостью, хроническим стрессом. Люди подчас просто сгорают на работе. Все это приводит к снижению производительности труда, что, в свою очередь, сказывается на экономических показателях». Он также напомнил о вынесенном две недели назад в ходе Всемирной ассамблеи здравоохранения решении официально признать болезнью синдром эмоционального выгорания.
Премьер также сказал: «Нам нужны новые подходы к таким базовым понятиям, как рабочий день и рабочее место. Речь идет о более лояльной организации рабочего времени: гибкие графики, дистанционные форматы, вызов сотрудников по мере необходимости. По мере того, как благодаря высоким технологиям жизнь становится удобнее, удобнее должны становиться и процедуры найма и делопроизводства. Требуется основательная дебюрократизация трудовых отношений».
Российский премьер считает: «В этом смысле малые и средние предприятия – один из главных ответов на массовый социальный запрос. Чтобы не столкнуться с фундаментальным недовольством – а в 20 веке примеров этому было весьма немало – бизнесу уже сейчас приходится подстраиваться под новые поколения работников».
В заключение Медведев сказал: «Системы мотивации, которые вдохновляли предыдущие поколения, уже подчас абсолютно не годятся для поколений современных. Очевидно, что наши дети будут мудрее нас».
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