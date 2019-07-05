Роструд пояснил порядок оплаты замещающим отпускников работникам

Есть несколько способов заменить отпускника: совмещение другим сотрудником своей работы с работой отпускника, временный перевод другого сотрудника на должность отпускника для выполнения только его обязанностей, совместительство для выполнения работы отпускника в свободное время от основной работы, прием на работу временного сотрудника. Дополнительная оплата такой работы оговаривается отдельно. Об этом сегодня информагентству ТАСС рассказали в пресс-службе Роструда.



В ведомстве сообщили: «Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника оговаривается в дополнительном соглашении и может производиться за фактическую выполненную работу или рассчитываться пропорционально отработанному времени. В приказе о совмещении необходимо указать, как оплачивается замещение на время отпуска и срок, на который оно оформляется».



В Роструде также добавили, что каждая из сторон вправе досрочно прекратить такие трудовые отношения. Инициатору расторжения необходимо письменно предупредить об этом другую сторону в течение трех рабочих дней.



В ведомстве отметили, что принудить к выполнению дополнительной работы сотрудника нельзя, он должен дать письменное согласие на ее выполнение.



В Роструде подчеркнули: «Если дополнительная работа схожа с работой работника – это расширение обязанностей, если нет – совмещение».



Согласно Трудового кодекса, оплата труда при совместительстве выполняется пропорционально времени от выработки или же на иных условиях, которые определяются трудовым договором. Совмещение профессий, в отличие от совместительства, происходит в рамках единого трудового договора, а работа выполняется в режиме и пределах рабочего времени сотрудника.



Совмещение профессий допустимо исключительно с письменного согласия сотрудника.



В Роструде подчеркнули: «Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же профессии может осуществляться путем расширения зон обслуживания, увеличения объема работ, а для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника – без освобождения от работы, определенной трудовым договором, как по другой, так и по такой же профессии».