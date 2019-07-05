|
Роструд пояснил порядок оплаты замещающим отпускников работникам
5 июля в 13:28 Рынок труда 0 164 Васильева Елена
Есть несколько способов заменить отпускника: совмещение другим сотрудником своей работы с работой отпускника, временный перевод другого сотрудника на должность отпускника для выполнения только его обязанностей, совместительство для выполнения работы отпускника в свободное время от основной работы, прием на работу временного сотрудника. Дополнительная оплата такой работы оговаривается отдельно. Об этом сегодня информагентству ТАСС рассказали в пресс-службе Роструда.
В ведомстве сообщили: «Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника оговаривается в дополнительном соглашении и может производиться за фактическую выполненную работу или рассчитываться пропорционально отработанному времени. В приказе о совмещении необходимо указать, как оплачивается замещение на время отпуска и срок, на который оно оформляется».
В Роструде также добавили, что каждая из сторон вправе досрочно прекратить такие трудовые отношения. Инициатору расторжения необходимо письменно предупредить об этом другую сторону в течение трех рабочих дней.
В ведомстве отметили, что принудить к выполнению дополнительной работы сотрудника нельзя, он должен дать письменное согласие на ее выполнение.
В Роструде подчеркнули: «Если дополнительная работа схожа с работой работника – это расширение обязанностей, если нет – совмещение».
Согласно Трудового кодекса, оплата труда при совместительстве выполняется пропорционально времени от выработки или же на иных условиях, которые определяются трудовым договором. Совмещение профессий, в отличие от совместительства, происходит в рамках единого трудового договора, а работа выполняется в режиме и пределах рабочего времени сотрудника.
Совмещение профессий допустимо исключительно с письменного согласия сотрудника.
В Роструде подчеркнули: «Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же профессии может осуществляться путем расширения зон обслуживания, увеличения объема работ, а для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника – без освобождения от работы, определенной трудовым договором, как по другой, так и по такой же профессии».
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Роскомнадзор составил в отношении Google протокол за недостаточную фильтрацию запрещенного контента5 июля в 18:57 Государство
В ГД внесли законопроект об уменьшении сроков хранения кредитных историй с 10 до 3 лет5 июля в 17:54 Банки и кредитование
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Большинство россиян собираются работать на пенсии Место Huawei в глобальной технологической экосистеме слишком значимо, чтобы пожертвовать ею в торговой войне В Счетной палате не поддержали проект закона о предоставлении жилищных субсидий многодетным семьям в сельской местности Процентная ставка по потребительским кредитам ограничена 1% в день В РФ внесены изменения в правила реализации молочных продуктов