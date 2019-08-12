В Минтруде заявили, что вводить сокращенную рабочую неделю работодатели могут уже сейчас

Работодатели уже сейчас могут вводить четырехдневную рабочую неделю, так как это не противоречит действующему российскому законодательству, сообщила сегодня информагентству ТАСС пресс-служба Минтруда.



Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила предложение о введении четырехдневной рабочей недели с сокращением существующего уровня заработной платы на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.



В пресс-службе Минтруда сообщили: «Действующим Трудовым кодексом установлено, что максимальная продолжительность рабочей недели не может превышать 40 часов. При этом нижней границы не существует. Таким образом, в рамках социального партнерства (коллективного договора) в организациях уже сегодня может быть уменьшено как количество часов в рабочем дне, так и количество самих рабочих дней».



В министерстве также подчеркнули, что данный вопрос должен обсуждаться работодателями и профсоюзами в качестве сторон социального партнерства.



Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе июньского выступления на Международной конференции труда в Женеве заявлял, что не исключает перехода глобальной экономики к четырехдневной рабочей неделе.