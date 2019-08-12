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В Минтруде заявили, что вводить сокращенную рабочую неделю работодатели могут уже сейчас

13 августа в 16:42 Рынок труда 0 209 Васильева Елена
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Работодатели уже сейчас могут вводить четырехдневную рабочую неделю, так как это не противоречит действующему российскому законодательству, сообщила сегодня информагентству ТАСС пресс-служба Минтруда.

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила предложение о введении четырехдневной рабочей недели с сокращением существующего уровня заработной платы на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В пресс-службе Минтруда сообщили: «Действующим Трудовым кодексом установлено, что максимальная продолжительность рабочей недели не может превышать 40 часов. При этом нижней границы не существует. Таким образом, в рамках социального партнерства (коллективного договора) в организациях уже сегодня может быть уменьшено как количество часов в рабочем дне, так и количество самих рабочих дней».

В министерстве также подчеркнули, что данный вопрос должен обсуждаться работодателями и профсоюзами в качестве сторон социального партнерства.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе июньского выступления на Международной конференции труда в Женеве заявлял, что не исключает перехода глобальной экономики к четырехдневной рабочей неделе.
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