Титов: при действующей экономической модели РФ не готова к переходу на четырехдневку

На данный момент РФ не готова к переходу на сокращенную рабочую неделю при действующем законодательстве и экономических процессах. Об этом сообщил сегодня уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в ходе Форума малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС.



Инициатором сокращения рабочей недели стал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, высказав эту идею в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве. Он подчеркнул, что при переходе необходимо не только сохранить уровень зарплат, но и обеспечить рост производительности труда. На ряде предприятий, принимающих участие в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости», в качестве эксперимента рабочая неделя будет сокращена уже в ближайшее время. Представители предприятий ранее заявили информагентству ТАСС, что переход на четырехдневку возможен, однако процесс можно будет массово реализовать не ранее, чем через 10 лет.



Титов сказал: «Страна к этому не готова Это должна быть экономика с новой производительностью труда, для этого нужны новые технологии инвестиций, налоговая политика, доступ к кредитам».



Он заявил, что отсутствие переработок и в общем комфортные условия труда обеспечиваются не данный момент достаточно либеральным трудовым законодательством.



Однако, по его мнению, развитие технологий сделает сокращение рабочей недели необходимым в будущем. Титов сказал: «Думаю, это будущее, мы находимся на этапе технологической революции, когда приток новых технологий приведет к изменениям на рынке труда».



V Форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС проводится 26 и 27 сентября в Уфе, в нем участвуют 2,5 тысячи экспертов из 30 стран.