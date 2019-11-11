Российские компании испытывают катастрофическую нехватку кадров

Количество вакансий в российских компаниях превысило по итогам II квартала текущего года 1,1 млн – максимальный показатель с 2016 года. Об этом написала сегодня газета «Известия», ссылаясь на предоставленные Росстатом данные.



По итогам II квартала 2018 года количество вакантных рабочих мест было ниже аналогичного периода текущего года на 13%. По итогам II квартала 2017 года данный показатель был ниже на 25%. Наибольшее число вакансий зафиксировано в Москве – 170 тысяч. На втором месте находится Московская область, где количество свободных рабочих мест достигло 79 тысяч. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург с числом вакансий в 69 тысяч.



По словам руководителя службы исследований компании HeadHunter Марии Игнатовой, в России нарастает тенденция роста количества вакансий. Она сообщила о том, что на сайте компании в 2016 году было размещено 344 тысячи вакансий, в 2017 – уже 398 тыс., а в 2018 число публикаций о наборе сотрудников достигло 559 тыс. В текущем году также наблюдается рост количества вакантных рабочих мест.



Пресс-служба Минтруда сообщила «Известиям» о росте числа открытых работодателями вакансий в каждом месяце I полугодия текущего года в сравнении со значением соответствующего месяца предыдущего года. В июле и августе, однако, число вакансий сравнялось с показателем аналогичных месяцев 2018 года, а в сентябре показатель начал снижаться. Согласно данным Минтруда, в октябре текущего года количество вакансий в России, учитывая малый бизнес, составляло 1,7 млн – на 1% ниже уровня годом ранее. В ведомстве считают, что такие цифры являются свидетельством неустойчивой тенденции к росту количества вакантных рабочих мест в стране.



В ведомстве сообщили о росте числа вакансий на фоне снижения уровня безработицы, которая достигла в сентябре текущего года рекордно низкого показателя в 4,6% – минимального уровня безработицы за всю историю современной России.