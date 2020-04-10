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Коронавирус прибавил работы центрам занятости

24 апреля в 10:56 Рынок труда 0 234 Иван Тихонов
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Россияне, потерявшие работу из-за пандемии коронавируса, устремились в центры занятости. Как рассказали «Известиям» в пресс-службе департамента труда и соцзащиты населения Москвы, с 1 апреля в столице зарегистрировано приблизительно 60 тысяч заявок на признание граждан безработными.

В Краснодарском крае региональная служба занятости зафиксировала 36.7 тысяч заявок, в Нижегородской области с начала введения карантинных мер за государственной помощью обратились свыше 13 тысяч человек, а в Коми – более 4 тысяч граждан. По информации властей, большинство уволенных на фоне пандемии – в отраслях розничной торговли, гостиничного дела, туристического бизнеса, развлечений и общественного питания.

Московские власти заявляют, что по состоянию на 20 апреля уровень безработицы в столице составляет 0.6%. Впрочем, эксперты, опрошенные «Известиями», считают, что официальные цифры не отражают реальной картины по безработице.

Напомним, с 9 апреля в РФ начали действовать новые меры, позволяющие гражданам подать заявление для постановки на учет по безработице и оформить пособие в онлайн-режиме. Сделать это можно при помощи портала «Работа в России», заполнив заявку и прикрепив резюме. Никаких копий трудовой книжки или приказа об увольнении не требуется.

Помимо этого, согласно правительственному постановлению, граждане, которые потеряли работу после 1 марта 2020 года и которые обратились в службу занятости, уже в апреле-июне текущего года смогут получать пособие по безработице в максимальном объеме – 12130 рублей. В Москве эта сумма чуть выше – 19500 рублей.
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