Коронавирус прибавил работы центрам занятости

Россияне, потерявшие работу из-за пандемии коронавируса, устремились в центры занятости. Как рассказали «Известиям» в пресс-службе департамента труда и соцзащиты населения Москвы, с 1 апреля в столице зарегистрировано приблизительно 60 тысяч заявок на признание граждан безработными.



В Краснодарском крае региональная служба занятости зафиксировала 36.7 тысяч заявок, в Нижегородской области с начала введения карантинных мер за государственной помощью обратились свыше 13 тысяч человек, а в Коми – более 4 тысяч граждан. По информации властей, большинство уволенных на фоне пандемии – в отраслях розничной торговли, гостиничного дела, туристического бизнеса, развлечений и общественного питания.



Московские власти заявляют, что по состоянию на 20 апреля уровень безработицы в столице составляет 0.6%. Впрочем, эксперты, опрошенные «Известиями», считают, что официальные цифры не отражают реальной картины по безработице.



Напомним, с 9 апреля в РФ начали действовать новые меры, позволяющие гражданам подать заявление для постановки на учет по безработице и оформить пособие в онлайн-режиме. Сделать это можно при помощи портала «Работа в России», заполнив заявку и прикрепив резюме. Никаких копий трудовой книжки или приказа об увольнении не требуется.



Помимо этого, согласно правительственному постановлению, граждане, которые потеряли работу после 1 марта 2020 года и которые обратились в службу занятости, уже в апреле-июне текущего года смогут получать пособие по безработице в максимальном объеме – 12130 рублей. В Москве эта сумма чуть выше – 19500 рублей.