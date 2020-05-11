Минтруда и профсоюзы рассмотрят возможность приравнивания минимального оклада к МРОТ

Секретарь Федерации независимых профсоюзов России Олег Соколов заявил о целесообразности внесения поправок в Трудовой кодекс в части начисления зарплаты трудящимся. Речь идет о приравнивании наименьшего возможного оклада к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), который сегодня составляет 12.1 тысячу рублей.



Соответствующую инициативу готовы обсуждать в Минтруда совместно с профсоюзами и работодателями в рамках Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, пишут «Известия». Эксперты указывают на то, что месячная зарплата за полную норму рабочего времени не может быть ниже МРОТ и сегодня, согласно законодательству, но Трудовой кодекс не запрещает включать в эту сумму дополнительные выплаты (компенсационные, стимулирующие и социальные). По предлагаемой норме оклад должен быть увеличен до 12.1 тысячи рублей «чистыми», без дополнительных начислений.



В РСПП отмечают, что нынешнее трудовое законодательство не содержит термина «минимальный оклад». Более того, ст. 135 Трудового кодекса предполагает, что зарплата устанавливается по системам оплаты труда конкретного работодателя, а дополнительные начисления применяются для максимального учета параметров работы и являются неотъемлемыми. Посему размер вознаграждения не может быть представлен только лишь окладом либо тарифной ставкой.



Между тем, по мнению экспертов, приравнивание оклада к уровню МРОТ совсем не гарантирует роста зарплаты. Работодатели смогут на свое усмотрение делать доплаты и варьировать их размер, изменив базовую ставку. Как результат, зарплата трудящихся либо не изменится вовсе, либо изменится незначительно.