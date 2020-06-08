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Правительство рассмотрит законопроект о почасовой оплате труда
8 июня в 10:35 Рынок труда 0 198 Иван Тихонов
Депутаты от фракции ЛДПР направили на рассмотрение правительства законопроект, подразумевающий введение минимального порога почасовой оплаты труда в России. Инициатива касается тех граждан, которые работают по срочным договорам и неполный день; для иных целей применение такого подхода оплаты не допускается, указано в документе.
В законопроекте, разработанном главой комитета ГД по труду и соцполитике Ярославом Ниловым, главой комитета по федеративному устройству Алексеем Диденко, вице-спикером ГД Игорем Лебедевым, депутатом Андреем Свинцовым и сенатором Сергеем Леоновым, предлагается установить нижний порог почасовой оплаты труда в размере 150 рублей в час с 1 января 2021 года, пишут РИА Новости.
Более того, документ предусматривает индексацию почасового размера оплаты труда раз в год.
Авторы инициативы полагают, что нынешний подход к расчету почасовой ставки, за основу которой берутся данные МРОТ, необходимо изменить. Это слишком мало и, вдобавок, при установке минимальной допустимой планки работодатель получает высокую прибыль и экономит на отчислениях в соцфонды и уплату налогов.
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