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В Минтруда считают целесообразным пересмотр подхода к определению МРОТ
24 сентября в 11:33 Рынок труда 0 215 Иван Тихонов
В рамках заседания правительства Минтруда представило поправки в отдельные федеральные законы, предусматривающие изменение подхода к установлению МРОТ и прожиточного минимума. Так, в ведомстве предлагают отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости потребительской корзины и установить его как часть (44.2%) среднедушевого дохода.
Согласно инициативам Минтруда, прожиточный минимум для граждан трудоспособного возраста должен составлять 109% от этого показателя, для пенсионеров – 86%, а для несовершеннолетних – 97%, пишет «Ъ». В свою очередь, МРОТ должен составлять 42% от медианной зарплаты по РФ.
Помимо этого, в ведомстве предлагают в регионах повышать прожиточный минимум поэтапно в течение 4х лет. Расходы федерального бюджета для реализации такого подхода должны увеличиться на 241.3 млрд рублей к 2025 году.
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