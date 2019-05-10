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Третьим лицам могут закрыть доступ к данным о владельцах недвижимости
30 мая в 13:59 Право 1 188 Иван Тихонов
МЭР разработало проект поправок в КоАП, которые запрещают предоставлять сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) третьим лицам. В министерстве указывают на то, что новелла направлена на «исключение рисков нарушения прав граждан, а также снижения уровня доверия населения к органам государственной власти, связанных с предоставлением недостоверных сведений».
В проекте, в частности, говорится о росте жалоб граждан на существование сайтов-двойников, на которых размещена информация из ЕГРН. Ввиду этого, за передачу данных ресурсам, которые предлагают платные услуги, оказываемые Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, в МЭР предлагают штрафовать, пишут «Ведомости». Размер штрафа будет варьироваться от 50, 100 до 400 тысяч рублей (для физлиц, ИП и юрлиц соответственно). При повторном нарушении злоумышленникам грозят повышенные штрафы в размере 100, 200 и 600 тысяч рублей соответственно. Иной вид наказания для ИП и юрлиц – приостановление деятельности на срок до 90 дней.
В министерстве выступают еще с одной инициативой: изменить тарифы за предоставление данных из ЕГРН. МЭР предлагает ограничиться двумя выписками: не более 50 тысяч и не более 100 тысяч выписок за 1.125 млн и 29 млн руб. соответственно. Таким образом, цена одной выписку составит от 340 до 5220 рублей.
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По Вашему мнению, существуют ли риски нарушения прав граждан при получении информации о госрегистрации прав на недвижимость? Нужно ли ограничивать доступ к такой информации?
- Судя по всему, проекты указанных нормативно-правовых актов направлены на ограничение предоставления информации организациями и сайтами
в сети Интернет третьим лицам, как не являющимися уполномоченными на предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, лицами.
Полагаю, что разумное зерно в попытке ограничить деятельности таких лиц есть, поскольку всегда вызывает вопросы возможность подобных организаций и сайтов получать информацию из Единого государственного реестра недвижимости быстрее, чем ее может получить лицо в установленном порядке из рук специалиста Росрееста. Вместе с тем, не вижу необходимости как-либо ограничивать посредничество в данной сфере услуг.
Население не настолько грамотно, чтобы спрос на услуги посредников в получении сведений из Росреестра как-то сократился. Кроме того, далеко не вся информация в отношении того или иного объекта недвижимости содержится только в Едином государственном реестре недвижимости. Часто в реестре может отсутствовать информация, которая содержится в публичной кадастровой карте, и наоборот. Получение комплекса сведений в отношении объекта недвижимости – востребованная услуга на рынке недвижимости при подготовке различных сделок с недвижимым имуществом, структурировании инвестиционных проектов.
Иными словами нужно бороться с коррупционной составляющей рынка предоставлении информации о недвижимом имуществе, а не в целом убивать этот сегмент рынка.
Кроме того, хотелось бы обратить внимание на то, что из буквального толкования части 6, которой предлагается дополнить статью 14.35 КоАП РФ, следует, что вообще никто не вправе предоставлять третьим лицам сведения, полученные из Росреестра, включая, например, тех же консультантов, выполняющих legal due diligence объекта недвижимости. Таким образом, на мой взгляд, требуется предложить иную редакцию соответствующей нормы, более конкретную по своему содержанию.