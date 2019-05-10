Третьим лицам могут закрыть доступ к данным о владельцах недвижимости

МЭР разработало проект поправок в КоАП, которые запрещают предоставлять сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) третьим лицам. В министерстве указывают на то, что новелла направлена на «исключение рисков нарушения прав граждан, а также снижения уровня доверия населения к органам государственной власти, связанных с предоставлением недостоверных сведений».



В проекте, в частности, говорится о росте жалоб граждан на существование сайтов-двойников, на которых размещена информация из ЕГРН. Ввиду этого, за передачу данных ресурсам, которые предлагают платные услуги, оказываемые Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, в МЭР предлагают штрафовать, пишут «Ведомости». Размер штрафа будет варьироваться от 50, 100 до 400 тысяч рублей (для физлиц, ИП и юрлиц соответственно). При повторном нарушении злоумышленникам грозят повышенные штрафы в размере 100, 200 и 600 тысяч рублей соответственно. Иной вид наказания для ИП и юрлиц – приостановление деятельности на срок до 90 дней.



В министерстве выступают еще с одной инициативой: изменить тарифы за предоставление данных из ЕГРН. МЭР предлагает ограничиться двумя выписками: не более 50 тысяч и не более 100 тысяч выписок за 1.125 млн и 29 млн руб. соответственно. Таким образом, цена одной выписку составит от 340 до 5220 рублей.