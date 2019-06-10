Проект закона об изъятии участков должен пройти широчайшее предварительное обсуждение

Законопроект, предусматривающий изъятие земельного участка за систематическое нарушение норм пожарной безопасности, должен пройти широчайшее предварительное общественное обсуждение. Об этом, комментируя соответствующую инициативу Минэкономразвития, заявил сегодня в ходе беседы с корреспондентом ТАСС глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.



Депутат отметил: «Любые инициативы, касающиеся прав собственности, должны проходить широчайшее обсуждение. Изъятие собственности – это исключительная мера, которая должна применяться только по суду в соответствие с Конституцией».



Парламентарий сказал: «Проблема бесхозных участков огромна, особенно это связано с теми территориями, которые находятся вдалеке от региональных центров, где когда-то раздавали участки, а сейчас они не востребованы. Решая эту проблему, ни в коем случае нельзя ущемлять права собственников. Это очень тонкая грань, потому что право собственности должно быть незыблемо, это должна быть исключительная норма».



Глава комитета также сказал, уточнив, что не видел законопроекта, подготовленного министерством, хотя предварительно данная проблема обсуждалась: «Мы должны очень четко определить и разграничить ответственность за владение этой собственностью, то есть, если твоя собственность наносит кому-то ущерб, и право собственности. Вот право собственности должно быть незыблемым. Ответственность за нанесение этой собственностью ущерба кому-то безусловно должна расти».



Минэкономразвития внесло предложение об изменениях к Земельному кодексу РФ и федеральному закону «О пожарной безопасности», определяющих порядок изъятия земельного участка у собственника за систематическое нарушение требований пожарной безопасности. Согласно законопроекту, участок «в отношении собственника которого судом возбуждено дело о банкротстве, принудительно может быть изъят у его собственника в судебном порядке в случае, если такой земельный участок используется с нарушением требований пожарной безопасности... в течение шести месяцев с даты выдачи предписания об устранении таких нарушений». Изъятые участки будут продавать на публичных торгах.



Президентом РФ Владимиром Путиным 26 апреля текущего года было дано поручение правительству проработать механизмы изъятия у владельцев земельных участков за систематическое нарушение правил пожарной безопасности.