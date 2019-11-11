|
Чайка: за невыполнение национальных проектов для регионов необходимо предусмотреть ответственность
11 ноября в 18:51 Право 0 142 Васильева Елена
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка заявил о необходимости введения ответственности муниципальных и региональных властей за недостижение целевых показателей нацпроектов.
В ходе заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам он сказал: «Важно в перечень показателей оценки эффективности работы руководителей региональных органов власти и местного самоуправления включить такой критерий, как «Достижение целевых показателей национальных проектов», предусмотреть ответственность указанных лиц – вплоть до отстранения их от должности. Мы готовы подключиться к этой работе и дать свои предложения».
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания заявил о необходимости установить повышенную ответственность, вплоть до уголовной, за нарушение процесса реализации нацпроектов.
Генпрокурор также считает целесообразным введение дополнительного финансового контроля в ходе реализации национальных проектов.
Он сказал: «Считаю целесообразным поручить Федеральному казначейству в рамках действующего с генеральной прокуратурой соглашения принять дополнительные меры по осуществлению финансового контроля при реализации нацпроектов. Одновременно прокурорами будет обеспечено соответствующее надзорное сопровождение».
Чайка также обратился к Медведеву с просьбой поручить ответственным ведомствам информировать Генпрокуратуру о злоупотреблениях при расходовании средств, несвоевременного выделения получателям бюджетных ассигнований, а также нарушения условий соглашений с регионами.
Генпрокурор сказал: «Мы, в свою очередь, по каждому такому случаю организуем проверки, дадим принципиальную правовую проверку деятельности должностных лиц. Кроме того, в зависимости от ситуации проведем межведомственное совещание с участием прокуроров, губернаторов, представителей министерств, ведомств, контролирующих органов».
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Новая версия КоАП будет внесена в Госдуму в марте 2020 года11 ноября в 18:25 Право
Две крупнейшие экономики мира находятся под угрозой рецессии11 ноября в 17:28 Финансовые рынки
Силуанов: новыми налогоплательщиками стала половина из 260 тысяч самозанятых11 ноября в 14:31 Налоги
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
В октябре российский авторынок продемонстрировал нисходящую динамику Facebook: 100 разработчиков приложений получали нелегальный доступ к пользовательским данными в течение нескольких месяцев Песков: Россия не договорится с Украиной по газу до отзыва всех судебных претензий Страховое сообщество теряет участников Минэкономразвития прогнозирует уровень годовой инфляции в ноябре в России в 3,5-3,6%