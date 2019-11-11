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Чайка: за невыполнение национальных проектов для регионов необходимо предусмотреть ответственность

11 ноября в 18:51 Право 0 142 Васильева Елена
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Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка заявил о необходимости введения ответственности муниципальных и региональных властей за недостижение целевых показателей нацпроектов.

В ходе заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам он сказал: «Важно в перечень показателей оценки эффективности работы руководителей региональных органов власти и местного самоуправления включить такой критерий, как «Достижение целевых показателей национальных проектов», предусмотреть ответственность указанных лиц – вплоть до отстранения их от должности. Мы готовы подключиться к этой работе и дать свои предложения».

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания заявил о необходимости установить повышенную ответственность, вплоть до уголовной, за нарушение процесса реализации нацпроектов.

Генпрокурор также считает целесообразным введение дополнительного финансового контроля в ходе реализации национальных проектов.

Он сказал: «Считаю целесообразным поручить Федеральному казначейству в рамках действующего с генеральной прокуратурой соглашения принять дополнительные меры по осуществлению финансового контроля при реализации нацпроектов. Одновременно прокурорами будет обеспечено соответствующее надзорное сопровождение».

Чайка также обратился к Медведеву с просьбой поручить ответственным ведомствам информировать Генпрокуратуру о злоупотреблениях при расходовании средств, несвоевременного выделения получателям бюджетных ассигнований, а также нарушения условий соглашений с регионами.

Генпрокурор сказал: «Мы, в свою очередь, по каждому такому случаю организуем проверки, дадим принципиальную правовую проверку деятельности должностных лиц. Кроме того, в зависимости от ситуации проведем межведомственное совещание с участием прокуроров, губернаторов, представителей министерств, ведомств, контролирующих органов».
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