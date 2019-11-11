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Госинспекторы смогут принудительно взыскивать долги по зарплате
14 ноября в 15:55 Право 0 197 Васильева Елена
Сегодня, на пленарном заседании Госдумы во II чтении был принят законопроект, предусматривающий наделение госинспекторов правом принимать решение о принудительном исполнении работодателями по выплате заработных плат работникам.
Инициатива предусматривает принятие мер госинспекторами по принудительному взысканию исключительно при невыполнении работодателями предписаний об устранении нарушений трудового законодательства в установленный срок. Соответствующее решение будет оформляться в виде исполнительного листа и направляться в соответствующий орган Федеральной службы судебных приставов.
К инициативе ко II чтению поступило 6 поправок. Представляя проект закона, первый замглавы комитета по труду, социальной политике и делам ветераном Михаил Тарасенко уточнил: «Они исключают из законопроекта новеллу для трудового законодательства - понятие о предостережении работодателю, переводят документооборот государственной инспекции и судебных приставов исключительно в электронную форму. Комитет считает возможным поддержать все эти поправки и принять законопроект во втором чтении».
Спикер нижней палаты Вячеслав Володин ранее отметил, что данный документ направлен на обеспечение защиты трудовых прав россиян от недобросовестных работодателей и даст возможность людям быстро получать все положенные им по закону выплаты. Как только данный законопроект будет принят, «у работника появится выбор, куда обратиться в поисках справедливости – в суд или в трудовую инспекцию – за взысканием возникшей задолженности со своего работодателя во внесудебном порядке».
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