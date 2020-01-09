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Наркотикам бой!

9 января в 15:28 Право 0 179 Карина Мелова
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9 января на веб-портале Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации был опубликован документ, свидетельствующий о том, что депутаты могут ознакомиться с проектом закона о наложении штрафов за пропаганду наркотиков в сети Интернет.

В соответствии с законопроектом, граждан, пропагандирующих во Всемирной паутине наркотические/психотропные вещества (их прекурсоры), а также растения с их содержанием, ожидает административный штраф в размере от пяти до тридцати тысяч рублей. Сумма денежного взыскания за аналогичное нарушение для должностных лиц составит 50 000–100 000 рублей.

Преступившим черту закона предпринимателям, не образовавшим юрлицо, придется заплатить от пятидесяти до ста тысяч рублей. В противном случае их деятельность прервется на период до 90 суток. Такой же срок простоя ожидает юридических лиц. А размер установленного для них штрафа колеблется в промежутке от 1 до 1,5 млн руб.

Как известно, 28 октября Владимир Путин обязал власти доработать законодательную базу таким образом, чтобы она предполагала уголовную ответственность за распространение и склонение к употреблению наркотиков в сети. В декабре МВД РФ представило проект закона, предписывающий до 2 лет заключения за онлайн-пропаганду наркотических веществ и культивирование наркосодержащих растений.
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