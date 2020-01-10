«Единая Россия» выступила за прекращение существования партий, финансируемых из-за рубежа

На официальном сайте ГД был опубликован проект закона представителей «Единой России» Гаджимета Сафаралиева, Евгения Марченко и Валентина Суббота, которые выступают за прекращение деятельности политических партий, получающих финансовые средства из-за рубежа.



В соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, запрещено финансирование российских партий зарегистрированными в РФ юрлицами с иностранным участием более 30 %, международными общественными организациями, а также иностранными физическими лицами и лицами без гражданства. Нарушители данного закона подлежат штрафованию. Вышеназванные единороссы считают эту меру недостаточной и предлагают следующее: «Мы своим законопроектом сейчас вводим норму, чтобы партия была ликвидирована. Это не только тот случай, когда, например, деньги безналом пришли, это легко отследить, а даже при наличном финансировании» (Е. Марченко для ТАСС).



Из пояснительной записки становится ясно, что необходимость изменить законодательную базу обосновывается развитием антироссийской пропаганды оппозиционных партий за границей и дискредитацией государственных символов Российской Федерации с целью влиять на политическую ситуацию в РФ.



Внесенный законопроект призван способствовать устранению воздействия на российскую политическую систему из-за рубежа.