Силовикам не будут расширять права по доступу к персональным данным граждан

В рамках интервью РБК Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев опроверг ранее появившуюся информацию о планах ведомства расширить права силовых структур по доступу к персональным данным россиян. По его словам, расширение полномочий спецслужб и правоохранительных органов не предполагается.



Министр напомнил, что в РФ работает система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), к которой подключены более 17 тысяч госорганов и организаций.



«Сейчас весь документооборот происходит исключительно на бумаге, что создает серьезную нагрузку для всех участников. (…) В рамках рабочей группы предлагалось полностью уйти от бумажных запросов и использовать эту инфраструктуру для получения данных от ведомств и организаций, подключенных к СМЭВ без расширения полномочий этих органов», — подчеркнул г-н Шадаев.



На заседании рабочей группы Госсовета, как уточняет глава Минкомсвязи, был представлен свод рекомендаций для рабочих групп по «Цифровой экономике».



«Пока это не программа министерства, это набор рекомендаций на сейчас, которые должны дальше прорабатываться перед оформлением в финальный доклад», — заключил министр.