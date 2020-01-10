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Силовикам не будут расширять права по доступу к персональным данным граждан
30 января в 17:11 Право 1 195 Иван Тихонов
В рамках интервью РБК Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев опроверг ранее появившуюся информацию о планах ведомства расширить права силовых структур по доступу к персональным данным россиян. По его словам, расширение полномочий спецслужб и правоохранительных органов не предполагается.
Министр напомнил, что в РФ работает система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), к которой подключены более 17 тысяч госорганов и организаций.
«Сейчас весь документооборот происходит исключительно на бумаге, что создает серьезную нагрузку для всех участников. (…) В рамках рабочей группы предлагалось полностью уйти от бумажных запросов и использовать эту инфраструктуру для получения данных от ведомств и организаций, подключенных к СМЭВ без расширения полномочий этих органов», — подчеркнул г-н Шадаев.
На заседании рабочей группы Госсовета, как уточняет глава Минкомсвязи, был представлен свод рекомендаций для рабочих групп по «Цифровой экономике».
«Пока это не программа министерства, это набор рекомендаций на сейчас, которые должны дальше прорабатываться перед оформлением в финальный доклад», — заключил министр.
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Предложение Максута Шадаева касалось переноса печатных запросов в электронную форму, в связи с огромным количеством накапливающихся бумажных носителей информации. Вероятно, так в Министерстве хотят расширить систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), чтобы к ней подключались большее количество субъектов и запросы направлялись по электронной системе, а не по старинке — почтой. Иной конкретики на данный момент нет: презентация публично не размещена, предложений и правок в законы не предложено.
Саму же инициативу про перенос бумажных запросов в цифровую форму мы поддерживаем, так как на практике органы уже активно стараются работать в Сети. Например, направляют запросы по электронной почте, через мессенджеры, хотя это и вызывает споры из-за отсутствия у органов единых стандартов к направлению подобного рода «цифровых запросов». Это накладывает обязательства на получателя по проверке их на предмет подложности и т.д. Если речь действительно только об инфраструктурных изменениях, без расширения полномочий — введение нормальной единой электронной системы взаимодействия позволит нормализовать такую практику, предоставить инструменты верификации отправителя, а также улучшить взаимодействие.