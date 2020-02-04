Депутаты инициировали ужесточение наказания за шум в ночное время

Группа депутатов Госдумы во главе с членом комитета по труду и соцполитике Ольгой Павловой из фракции «Единая Россия» разработала пакет поправок в Жилищный кодекс и КоАП. Документ предусматривает ужесточение наказания для шумных соседей. Авторы инициативы предлагают штрафовать физлиц и юрлиц за шум в период с 23.00 до 07.00.



Законопроект вводит наказание на федеральном уровне для нарушителей тишины в ночное время. Размер штрафа для граждан будет варьироваться в пределах 5-50 тысяч рублей, а для юрлиц – от 50 до 150 тысяч рублей. При этом уточняется, что источником шума не могут служить звуки от жизнедеятельности человека (например, ходьба, крик младенца, шум воды в водопроводной системе и пр.).



Авторы поправок поясняют, что административный штраф будет выписан собственникам квартир за нарушение тишины более двух раз в месяц, пишут «Известия». А для юрлиц (кафе, ресторанов, клубов и т.д.), систематически нарушающих тишину, могут ввести санкции еще жестче: приостановка деятельности на срок 90 дней.



Жители домов смогут обращаться с жалобами в управляющие компании (УК); последние будут обязаны вести диалог с нарушителями, а если это не даст результата, то пострадавшие (не менее 3х квартир дома) смогут направить письменную жалобу, которую УК передаст в местную жилинспекцию. Жилинспекция должна будет через суд взыскать с нарушителей штрафы.