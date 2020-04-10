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Парламентарии готовят поправки в ЖК, запрещающие коммунальщикам сотрудничать с коллекторами
17 апреля в 11:27 Право 2 310 Иван Тихонов
Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев сообщил о внесении в ГД законопроекта, который запрещает управляющим компаниям (УК), жилищным кооперативам и ТСЖ заключать договоры с коллекторами на возврат долгов граждан. Соответствующие поправки в статью 155 Жилищного кодекса РФ могут вступить в силу уже в этом году.
В Госдуме и Совете Федерации готовы поддержать инициативу, пишут «Известия». В частности, свою готовность одобрить поправки выразили представители фракций КПРФ и ЛДПР, а также в профильном комитете ГД по жилищной политике и ЖКХ.
Между тем, коммунальщики выступают против такого нововведения. По их мнению, запрет на взыскание долгов по «коммуналке» приведет к росту задолженности населения с нынешних 30% до 60%.
Исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ, глава Союза профессиональных управляющих недвижимостью в сфере ЖКХ Вера Москвина рассказала «Известиям», что взыскатели в сфере ЖКХ работают по-другому: они объединяются в специальные ассоциации и действуют строго по правилам, а не «выбивают» долги с граждан. А принятие законопроекта о запрете сотрудничества коммунальщиков с коллекторами непременно спровоцирует рост задолженности.
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По Вашему мнению, к каким последствиям может привести запрет на заключение договоров УК с коллекторами?
Инициатива, во многом, популистская и направлена на снижение социальной напряженности. Вероятно, она была бы актуальна на период пандемии и, например, полугода после ее завершения. Законопроект в его нынешнем виде приведет к росту просроченной и безнадежной задолженности в сфере ЖКХ, а также к росту операционных расходов управляющих компаний, которым придется содержать большой штат юристов и приобретать специальное программное обеспечение для автоматизации работы с задолженностью. Указанные факторы неизбежно приведут к удорожанию услуг УК для населения.
Ярким примером некачественной работы законодателей является их предыдущая инициатива в сфере долгов в ЖКХ, когда была запрещена уступка долгов в коммунальной сфере. Идея была в том, чтобы защитить население от произвола коллекторских агентств. В итоге мы, купив у одной московской УК долги Минобороны за оказанные ему услуги в сфере ЖКХ, не смогли в суде оформить правопреемство. Законодатель просто забыл о том, что, помимо населения, потребителями коммунальных услуг могут быть не только физические лица.
По Вашему мнению, к каким последствиям может привести запрет на заключение договоров УК с коллекторами?
Очередная инициатива депутатов, касающаяся коммунального коллекторства, опять носит популистский характер. Кроме того, она не учитывает ту работу, которая идет в Правительстве по согласованию новой редакции ФЗ-230, который регулирует коллекторскую деятельность и внесудебный возврат долгов физических лиц вцелом. В этом процессе принимает участие Рабочая группа по реализации механизма "регуляторной гильотины" в сфере коллекторской деятельности. Одним из дискуссионных вопросов как раз и является возможность участия в возврате коммунальных долгов профессиональных коллекторских организаций независимых от управляющих компаний или ресурсоснабжающих организаций.
В любом случае ограничение возможности профессиональных коллекторских организаций работать с долгами ЖКХ под строгим надзором со стороны ФССП РФ выглядит необоснованным. Возможные негативные экономические последствия такого изменения законодательства сводятся к ухудшению платежной дисциплины жителей, усугублению финансовых проблем организаций ЖКХ. Если бы коллекторские организации, озаботились улучшением своего имиджа, например с помощью проектов типа #заплатизадругого (распределенная система помощи добросовестным должникам), то подобных инициатив со стороны депутатов было бы меньше.