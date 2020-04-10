Парламентарии готовят поправки в ЖК, запрещающие коммунальщикам сотрудничать с коллекторами

Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев сообщил о внесении в ГД законопроекта, который запрещает управляющим компаниям (УК), жилищным кооперативам и ТСЖ заключать договоры с коллекторами на возврат долгов граждан. Соответствующие поправки в статью 155 Жилищного кодекса РФ могут вступить в силу уже в этом году.



В Госдуме и Совете Федерации готовы поддержать инициативу, пишут «Известия». В частности, свою готовность одобрить поправки выразили представители фракций КПРФ и ЛДПР, а также в профильном комитете ГД по жилищной политике и ЖКХ.



Между тем, коммунальщики выступают против такого нововведения. По их мнению, запрет на взыскание долгов по «коммуналке» приведет к росту задолженности населения с нынешних 30% до 60%.



Исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ, глава Союза профессиональных управляющих недвижимостью в сфере ЖКХ Вера Москвина рассказала «Известиям», что взыскатели в сфере ЖКХ работают по-другому: они объединяются в специальные ассоциации и действуют строго по правилам, а не «выбивают» долги с граждан. А принятие законопроекта о запрете сотрудничества коммунальщиков с коллекторами непременно спровоцирует рост задолженности.