|
Для прохождения диспансеризации будет предоставляться дополнительный выходной
16 мая в 12:42 Медицина 0 839 Васильева Елена
Министерством труда и социальной защиты России рассматривается предложение о предоставлении ежегодно оплачиваемого дополнительного выходного для прохождения диспансеризации. Об этом сегодня информагентству ТАСС сообщила пресс-служба министерства.
Представитель пресс-службы сказал: «В соответствии с поручением правительства РФ Минтруд совместно с заинтересованными ведомствами и социальными партнерами прорабатывает этот вопрос».
Он уточнил, что решение будет принято до 20 июня. Конкретных предложений от работодателей пока не поступало.
Новый порядок проведения медосмотров и диспансеризаций вступил в силу 56 мая.граждане в возрасте старше 18 лет могут раз в год проходить медосмотр, а раз в три года – деспансеризацию, включая онкоскрининги. Дополнительные диспансеризации введены для граждан пенсионного и предпенсионного возрастов. Граждане в возрасте от 40 лет смогут проходить ежегодную диспансеризацию.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Счетная палата заявила о том, что в 2019 году реальные доходы россиян продолжат снижаться20 мая в 17:11 Экономика и бюджет
«АвтоВАЗ» отозвал 33 тысячи авто Lada Largus в России из-за проблем тормозной системы20 мая в 16:33 Общество
Внесение компании Huawei в черный список выводит американо-китайскую торговую войну на новый, опасный, уровень20 мая в 16:33 Финансовые рынки
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Boeing отчаянно нуждается в возвращении в небо 737 Max: получить международное одобрение будет сложно Перерегистрацию охотничьего оружия можно будет проводить раз в 15 лет Кабмин планирует ввести льготы работодателям за сотрудников предпенсионного возраста Грозит ли российским экономически активным женщинам роботизация? При вузах планируется создать детские комнаты