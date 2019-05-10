Для прохождения диспансеризации будет предоставляться дополнительный выходной

Министерством труда и социальной защиты России рассматривается предложение о предоставлении ежегодно оплачиваемого дополнительного выходного для прохождения диспансеризации. Об этом сегодня информагентству ТАСС сообщила пресс-служба министерства.



Представитель пресс-службы сказал: «В соответствии с поручением правительства РФ Минтруд совместно с заинтересованными ведомствами и социальными партнерами прорабатывает этот вопрос».



Он уточнил, что решение будет принято до 20 июня. Конкретных предложений от работодателей пока не поступало.



Новый порядок проведения медосмотров и диспансеризаций вступил в силу 56 мая.граждане в возрасте старше 18 лет могут раз в год проходить медосмотр, а раз в три года – деспансеризацию, включая онкоскрининги. Дополнительные диспансеризации введены для граждан пенсионного и предпенсионного возрастов. Граждане в возрасте от 40 лет смогут проходить ежегодную диспансеризацию.