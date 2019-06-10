Исследование: граждане из процветающих стран наиболее скептичны в отношении вакцинации

Аналитики из The Wellcome Trust, британской медицинской благотворительной организации, опросили более 140 тысяч людей в возрасте от 15 лет и старше в 140 странах мира об их отношении к здоровью и вакцинации. Как показали результаты исследования, в процветающих государствах, где граждане получают высокий доход, доверие к вакцинам находится на более низком уровне.



В целом по миру 79% опрошенных (8 из 10) полагают, что вакцины безопасные, а 9 из 10 респондентов ответили, что их дети вакцинированы. Наибольшую уверенность в вакцинах выражают граждане Бангладеш и Руанды: практически все опрошенные в обоих государствах заявили, что вакцины безопасны, эффективны и важны для здоровья детей.



Между тем, только 59% респондентов из Западной Европы и 40% из Восточной Европы считают вакцинацию безопасной. В Северной Америке такой позиции придерживаются 72% респондентов. Во Франции, как показали результаты опроса, самый низкий уровень доверия к вакцинам. Одна третья граждан этой страны не согласны с мнением, что вакцины безопасны, а одна десятая и вовсе считают, что вакцины бесполезны для детей.



«Колебания в вопросе вакцинации во Франции – среди сомневающихся есть даже представители медицинской отрасли - в последние несколько лет привели к тому, что некоторые дети и подростки сейчас находятся в группе с низким уровнем защищенности. Это спровоцировало рост числа случаев заболевания корью и менингококковой болезнью», - говорится в исследовании.



«Опасения в отношении безопасности вакцин существовали всегда, но рост популярности соцмедиа спровоцировал распространение, как это называют в ЮНИСЕФ, «реальным заражением лжеинформацией», - указывается в документе.



Впрочем, роль соцмедиа в лжеинформировании публики, а также нагнетании скептицизма в отношении вакцинации требует дополнительного изучения. Одной из наиболее острых медицинских проблем нынешнего времени ученые называют корь, которая громко заявила о своем возвращении после практически уничтожения. Одна из возможных причин широкого распространения кори сегодня – активная кампания противников вакцинации в соцмедиа, которая приводит к отказу от иммунизации среди отдельных групп населения.



По материалам https://edition.cnn.com