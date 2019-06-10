Минздрав предлагает ввести в женских консультациях «мужские дни»

Посещение женских консультаций мужчинами даст возможность будущим отцам лучше понимать состояние женщин во время беременности заявил главный внештатный специалист-психиатр Минздрава РФ, директор Центра психиатрии и наркологии им. Сербского Зураб Кекелидзе.



Сегодня, в ходе посвященного проблеме подростковой наркомании и формированию здорового образа жизни круглого стола, он сказал: «Там еще нужно сделать «мужские дни», чтобы мужчины понимали, что такое беременность, чтобы помогали и не считали, что это женские капризы. Любая поддержка мужчины, влияет очень сильно не только на женщину, но и на плод».



Кекелидзе пояснил корреспонденту ТАСС, мужчина и женщина должны вместе слушать информацию, предоставляемую в женских консультациях, мужчины должны иметь четкое представление о работе женского организма во время беременности.



Кекелидзе также отметил проблемы вредных привычек среди беременных и заявил, что практически 20% женщин не бросают курить, узнав о беременности. Врач, в связи с этим, считает, что с точки зрения психики человека и психииатрии, женским консультациям необходимо интенсивнее работать с пациентками.