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В Минздраве считают необходимым дать доступ работодателям к медкартам работников
Сегодня в 14:18 Медицина 0 76 Васильева Елена
Медкарта сотрудника может быть доступна работодателю, если от здоровья сотрудника зависит жизнь и здоровье окружающих, а также в случае трудоустройства на вредные и опасные производства. Об этом в интервью информагентству ТАСС рассказал главный внештатный специалист-профпатолог Минздрава России Игорь Бухтияров.
Он сказал: «Я думаю, что здесь возможны какие-то перегибы, как со стороны работодателя, так и стороны работника, но в целом доступ к определенной информации вполне оправдан».
После получения, например, черепно-мозговой травмы нельзя работать водителем общественного транспорта, поскольку от состояния здоровья водителя зависит безопасность пассажиров. Бухтияров пояснил: «В таких случаях работодатель имеет право знать, что случилось».
Некоторые работники, с другой стороны, скрывают наличие заболеваний, однако перед пенсией у них выявляются профзаблевания. Собеседник агентства добавил: «При этом в ходе периодических осмотров у этого человека было все хорошо».
Бухтияров заявил, что предполагается, в рамках реформирования нормативно-правовой базы, дать работодателям и Фонду социального страхования доступ к части медицинских данных сотрудников с их согласия.
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