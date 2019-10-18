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Впервые за практически 20 лет учеными обнаружен новый штамм ВИЧ

7 ноября в 12:57 Медицина 0 208 Васильева Елена
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Исследователями фармацевтической компании Abbott Laboratories впервые с 2000 года был выявлен новый штамм вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), о чем сообщает газета The Wall Street Journal.

Новый штамм, принадлежащей к самой распространенной и наиболее губительной группе вирусов М разновидности ВИЧ-1, был обнаружен учеными у трех жителей Демократической Республики Конго. Новому штамму был присвоен подтип L.

Образцы крови, в которых был обнаружен новый подтип ВИЧ, были забраны еще в 2001 году. Результаты проведенных исследований выявили, что ВИЧ подтипа L близок к наиболее ранним из образцов вируса, чем к массово отобранным в период с 1983 по 1990 годы.

Специалисты, опрошенные журналистами The Wall Street Journal заявляют, что обнаружение нового штамма вируса едва ли в краткосрочной перспективе повлияет на усовершенствование методики диагностики и лечения ВИЧ. Однако данное открытие поможет ученым лучше понять пути эволюционирования и распространения вируса, что может в будущем приблизить исследователей к созданию доступной и эффективной вакцины от ВИЧ. Такой препарат пытаются создать ученые из разных стран, включая и российских.
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