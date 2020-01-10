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Коронавирус: Роспотребнадзор во всеоружии
Сегодня в 14:44 Медицина 0 117 Карина Мелова
Для борьбы с распространением выявленного в Китае коронавируса нового типа научно-исследовательские центры Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека создали специальную тест-систему для определения возбудителя инфекции и быстрой диагностики заболевания. По словам сотрудников пресс-службы Роспотребнадзора, российские лаборатории получат данный инструмент к концу недели. В ведомстве также подчеркивают, что направленные на предотвращение рассеивания 2019-nCoV действия будут зависеть от сведений, предоставляемых КНР и Всемирной организацией здравоохранения.
«В российские регионы были направлены указания по тактике проведения противоэпидемических мероприятий, включая отбор и лабораторные исследования материала от людей, готовность медицинских организаций к приему больных, подозрительных на заболевание», – говорит представитель Роспотребнадзора.
Тедрос Аданом Гебрейесус, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, на среду назначил экстренное заседание комитета по чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией пневмонии в Китае, спровоцированной коронавирусом 2019-nCoV.
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