Лекарства – это вам не канцтовары!

23 января вице-премьер Татьяна Голикова представила нового руководителя Министерства здравоохранения Российской Федерации и поставила ведомство в известность о ведущейся подготовке распоряжения о ввозе в страну очередной партии не зарегистрированных в ней лекарственных препаратов. Она также подчеркнула, что процедура импорта в Россию таких препаратов должна быть определена до 1 марта 2020 г. (ист.: ТАСС).



В ходе оглашения послания к Федеральному Собранию 15 января Владимир Путин заметил, что перебои в поставках жизненно важных медицинских препаратов непозволительны и требуют более внимательного отношения. По словам президента, некоторые госслужащие воспринимали поставки подобных лекарств как закупку канцтоваров.



В соответствии с указанием главы государства, кабмин обязан в ближайшем будущем тщательно отрегулировать механизм ввоза не зарегистрированных в РФ лекарств, включая иностранные, и организовать их незамедлительную поставку пациентам.



Согласно выданному 13 января Дмитрием Медведевым распоряжению, на приобретение за рубежом медпрепаратов для детей с тяжелыми заболеваниями выделено 22 миллиона рублей. При этом 28 декабря Владимир Путин издал закон о взаимозаменяемости лекарств с учетом поправки, разрешающей российскому правительству закупать не зарегистрированные в стране лекарства. Этот законодательный акт начинает действовать 1 марта.