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Ситуация с распространением коронавируса в России на 17 апреля

17 апреля в 12:14 Медицина 0 219 Иван Тихонов
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По состоянию на сегодня, 17 апреля 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в РФ достигло 32 008. За сутки прирост составил 4070 человека. По сравнению с данными на 16 апреля (+3448 случаев) скорость распространения заболевания в стране значительно увеличилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В общей сложности от коронавируса скончались 273 человека (+41 человек за сутки), 2590 – выздоровело (+286 человек за сутки).

Проведено более 1.7 млн тестов на выявление болезни.

Пациенты с установленным COVID-19 обнаружены в 84 субъектах РФ из 85. Республика Алтай осталась последним регионом РФ, где не выявлено ни одного случая инфицирования коронавирусом.

За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 81 регионе РФ. Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (1959 случаев). Общее количество заразившихся в столице – более 18 тысяч человек, количество летальных исходов – 127.

Далее по количеству инфицированных идут: 472 случая – Московская область, 424 случая - Санкт-Петербург.

Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились уже свыше 2.158 млн человек, а 144.2 тысячи скончались.

Больше официальной информации о коронавирусе на сайте стопкоронавирус.рф
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