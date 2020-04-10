Минздрав планирует перейти к клиническим испытаниям вакцины от COVID-19 с 1 июня 2020 года

В рамках совещания с президентом России по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в стране директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил о том, что с 1 июня вакцина Минздрава против коронавирусной инфекции выйдет на этап клинических испытаний. При этом до 31 мая должны быть завершены доклинические исследования.



«Те цифры, которые сейчас прозвучат, прошу к ним отнестись не как к окончательным цифрам, а как к рабочим цифрам, понятно, что они могут меняться. (…) К 31 мая планируется завершить весь комплекс доклинических исследований и с 1 июня перейти к клиническим исследованиям», - передают слова г-на Гинцбурга ТАСС.



Эксперт поблагодарил главу государства за возможность параллельно проводить клинические и доклинические испытания. Он не исключил, что к 15 июня текущего года, при удачном раскладе, можно будет выйти на государственную регистрацию вакцины.



«В настоящее время полностью сертифицированное по GNP производство, сертифицированное Минпромом, которое входит в состав центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, способно будет выпускать порядка 60 тыс. доз этого препарата. Понятно, что это очень немного», - подчеркнул г-н Гинцбург.