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Ситуация с распространением коронавируса в России на 21 апреля
Сегодня в 16:02 Медицина 0 104 Иван Тихонов
По состоянию на сегодня, 21 апреля 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 52 763. За сутки прирост составил 5642 человека. По сравнению с данными на 20 апреля (+4268 случаев) скорость распространения заболевания в стране увеличилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
В общей сложности от коронавируса скончались 456 человек (+51 человек за сутки), 3873 – выздоровело (+ 427 человек за сутки).
Проведено более 2.14 млн тестов на выявление болезни. Пациенты с установленным COVID-19 обнаружены во всех 85 субъектах РФ.
За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 78 регионах РФ. Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (3083 случаев). Общее количество заразившихся в столице – более 29 тысяч человек, количество летальных исходов – 233.
Далее по количеству инфицированных идут: 718 случаев – Московская область, 127 случаев –Санкт-Петербург.
Больше официальной информации о коронавирусе на сайте стопкоронавирус.рф
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