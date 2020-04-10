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Глава Минздрава России – главное о коронавирусе
22 апреля в 17:13 Медицина 0 249 Иван Тихонов
В рамках заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса, которое транслировал телеканал «Россия 24», министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о том, что уровень смертности от коронавируса в России составляет менее 1%, и это один из самых низких показателей в мире.
Глава Минздрава подчеркнул, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции на данный момент управляемая, а принимаемые мероприятия позволили «профилактировать пиковую нагрузку» на медучреждения и создать дополнительный резерв времени для подготовки средств для борьбы с пандемией. Г-н Мурашко уточнил, что на сегодня зарегистрировано 2.3 тысячи пациентов с выявленным коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии. Причем более половины из этих пациентов (1.3 тысячи) находятся на ИВЛ.
«Мы мониторим всех пациентов, которые находятся с подозрением в стационарах, и на коронавирусную инфекцию, и тех, кто поступает с внебольничной пневмонией», - заверил г-н Мурашко.
Министр Мурашко добавил, что регионам было направлено практически 80 млрд рублей на эффективную борьбу с коронавирусом. Более того, в РФ уже зарегистрировано 17 тест-систем для диагностики COVID-19, а еще 8 ожидают регистрации, поведал министр.
По состоянию на сегодня, 22 апреля, общее число инфицированных COVID-19 в РФ достигло 57 999, 513 случаев – летальные.
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