Ситуация с распространением коронавируса в РФ на 27 апреля

По состоянию на сегодня, 27 апреля 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 87 147 (+7.7%). За сутки прирост составил 6198 человек. По сравнению с данными на 26 апреля (+6361 случай) скорость распространения заболевания в стране несущественно уменьшилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 794 человека (+50 человек за сутки), 7346 – выздоровело (+ 579 человек за сутки).



Проведено более 3 млн тестов на выявление болезни. Пациенты с установленным COVID-19 обнаружены во всех 85 субъектах РФ.



За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 84 регионах РФ. Выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 2 693 (43.4%) случаев, говорится в сообщении оперштаба.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (2871 случай). Общее количество заразившихся в столице – свыше 45 тысяч человек, количество летальных исходов – 435 (+31 за сутки), количество излечившихся – 3524 (+349 человек за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 638 случаев – Московская область, 207 случаев – Нижегородская область.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 превысило 2.97 млн человек, из них 206.5 тысяч скончались. Отмечается, что Россия уже обошла Китай (83 912) по количеству зарегистрированных случаев заболевания COVID-19.



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