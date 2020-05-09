Коронавирус в России: актуальная статистика на 8 мая

По состоянию на сегодня, 8 мая 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 187 859. За сутки прирост составил 10 699 человек. По сравнению с данными на 7 мая (+11 231 случай) скорость распространения заболевания в стране уменьшилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 1723 человека (+98 человек за сутки), 26 608 – выздоровело (+ 2805 человек за сутки). 51 летальный исход был зафиксирован в Москве, 19 случаев – в Подмосковье, 5 случаев – в Брянской области, по 4 случая – в Санкт-Петербурге и Ростовской области, по 2 случая – в Омской и Курской областях, а также в Мордовии. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 1032 человека – в Москве, 117 человек – в Дагестане, 67 человек – в Ростовской области, по 51 человеку – в Калужской области и Пермском крае.



Проведено более 4.98 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 83 регионах РФ. Среди новых инфицированных 48.9% не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (5846 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 98 тысяч человек, количество летальных исходов – 956 (+51 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 10 тысяч (+1032 человека за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 918 случаев – Московская область, 375 случаев – Санкт-Петербург, 276 случаев - Нижегородская область, 155 случаев – Свердловская область, 99 случаев – Краснодарский край, 96 случаев – Дагестан, 94 случая – Северная Осетия, 91 случай – Ленинградская область.



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