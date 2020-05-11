Динамика распространения коронавируса в России на 11 мая

По состоянию на сегодня, 11 мая 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 221 344 (+5.6%). За сутки прирост составил 11 656 человек. По сравнению с данными на 10 мая (+11 012 случаев) скорость распространения заболевания в стране несущественно увеличилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 2009 человек (+94 человека за сутки), 39 801 – выздоровело (+ 5495 человек за сутки). 56 летальных исходов было зафиксировано в Москве, 14 случаев – в Подмосковье, 5 случаев – в Брянской области; в других регионах зарегистрировано по 3 и менее летальных исходов. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 4032 человека – в Москве, 196 человек – в Дагестане, 153 человека – в Московской области, 100 человек – в Татарстане.



Проведено более 5.6 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 84 регионах РФ. Среди новых инфицированных 46.5% (5417 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (6169 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 115 тысяч человек, количество летальных исходов – 1124 (+56 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 17 тысяч (+4032 человека за сутки). Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в столице до 31 мая.



Далее по количеству инфицированных идут: 1079 случаев – Московская область, 307 случаев – Санкт-Петербург, 291 случай – Нижегородская область, 164 случая – Смоленская область, 119 случаев – Дагестан, 108 случаев – Свердловская область.



Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД РФ Юрий Валяев рассказал РИА Новости о регионах-лидерах по количеству нарушений режима самоизоляции. По его словам, «по такому показателю, как соотношение количества составленных протоколов к числу жителей, сейчас лидируют Краснодарский, Ставропольский, Приморский края и Республика Дагестан».



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