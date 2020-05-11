Коронавирус не щадит никого: Дмитрий Песков сообщил об инфицировании COVID-19

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, сообщил РИА Новости о том, что заболел коронавирусной инфекцией. Представитель Кремля добавил, что находится в больнице.



Ранее стало известно об инфицировании COVID-19 премьер-министра России Михаила Мишустина. О положительной динамике здоровья главы правительства заявил его пресс-секретарь Борис Беляков.



«Михаил Владимирович продолжает проходить плановое лечение в одном из государственных медицинских учреждений. Врачи отмечают положительную динамику в состоянии его здоровья», — цитируют слова г-на Белякова РИА Новости.