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Коронавирус не щадит никого: Дмитрий Песков сообщил об инфицировании COVID-19

Сегодня в 16:59 Медицина 0 42 Иван Тихонов
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Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, сообщил РИА Новости о том, что заболел коронавирусной инфекцией. Представитель Кремля добавил, что находится в больнице.

Ранее стало известно об инфицировании COVID-19 премьер-министра России Михаила Мишустина. О положительной динамике здоровья главы правительства заявил его пресс-секретарь Борис Беляков.

«Михаил Владимирович продолжает проходить плановое лечение в одном из государственных медицинских учреждений. Врачи отмечают положительную динамику в состоянии его здоровья», — цитируют слова г-на Белякова РИА Новости.
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