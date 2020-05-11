В РФ вновь зарегистрировали прирост случаев COVID-19: оперативная информация на 15 мая

По состоянию на сегодня, 15 мая 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 262 843 (+4.2%). За сутки прирост составил 10 598 человек. По сравнению с данными на 14 мая (+9974 случая) скорость распространения заболевания в стране увеличилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 2418 человек (+113 человек за сутки), 58 226 – выздоровело (+ 4696 человек за сутки). 68 летальных исходов было зафиксировано в Москве, 13 случаев – в Подмосковье, 5 случаев – в Санкт-Петербурге. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 1235 человек – в Москве, 106 человек – в Северной Осетии, 135 человек – в Нижегородской области, 481 человек – в Московской области, 172 человека – в Дагестане, 116 человек – в Татарстане, 121 человек – в Краснодарском крае, 113 человек – в Оренбургской области, 110 человек – в Пензенской области, 106 человек – в Санкт-Петербурге.



Проведено более 6.4 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 85 регионах РФ. Среди новых инфицированных 42.5% (4504 человека) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 256 тысячи человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (4748 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 135 тысяч человек, количество летальных исходов – 1358 (+68 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 24 тысяч (+1235 человек за сутки). Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в столице до 31 мая.



Далее по количеству инфицированных идут: 945 случаев – Московская область, 541 случай – Санкт-Петербург, 307 случаев – Нижегородская область, 115 случаев – ЯНАО, 113 случаев – Саратовская область, 105 случаев – Тульская область, 104 случаев – Свердловская область, 101 случай – Ивановская область, 100 случаев – Челябинская область.



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