Динамика распространения коронавируса в России на 20 мая

По состоянию на сегодня, 20 мая 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 308 705 (+2.9%). За сутки прирост составил 8764 человека. По сравнению с данными на 19 мая (+9263 случая) скорость распространения заболевания в стране уменьшилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 2972 человека (+135 человек за сутки), 85 392 – выздоровело (+ 9262 человека за сутки). Таким образом, в целом по РФ количество выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило количество новых зафиксированных случаев. 75 летальных исходов было зафиксировано в Москве, 14 случаев – в Московской области, по 4 случая - в Санкт-Петербурге, Дагестане и Нижегородской области. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 5540 человек – в Москве, 283 человека – в Московской области, 163 человека – в Дагестане, по 208 человек – в Санкт-Петербурге и Ингушетии, 179 человек – в Краснодарском крае, 151 человек – в Татарстане, 115 человек – в Ростовской области.



Проведено более 7.5 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 84 регионах РФ. Среди новых инфицированных 45.9% (4021 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 273 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (2699 случаев). Суточный прирост новых случаев коронавируса в Москве впервые с 29 апреля зафиксирован на уровне ниже 3 тысяч. Общее количество заразившихся в столице – свыше 152 тысяч человек, количество летальных исходов – 1726 (+75 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 36 тысячи (+5440 человек за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 903 случая – Московская область, 504 случая – Красноярский край, 455 случаев – Санкт-Петербург, 257 случаев – Нижегородская область, 139 случаев – Ростовская область.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире составляет 4.897 млн человек, из них свыше 323 тысяч скончались.



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