В Роспотребнадзоре рассказали, стоит ли ожидать второй волны коронавируса

В рамках интервью телеканалу «Россия 24» глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что Россия должна быть готова ко второй волне коронавирусной инфекции осенью текущего года. Она указала на улучшение ситуации, но сохраняются риски возвращения COVID-19.



«В летнее время мы надеемся, что всеми мерами (...) мы сократим интенсивность эпидпроцесса. Но пока рисков, что этот эпидпроцесс вернется в фазе своего подъема и развития в осеннюю пору, достаточно. Пока мы к этому готовимся. Я не хочу сказать: опасаемся или боимся, но мы должны быть готовы, что мы сейчас и делаем», — сообщила г-жа Попова (цитата по ТАСС).



Глава Роспотребнадзора отметила, что пока ситуация в стране благоприятная. Так, на пике эпидемии заболеваемость была в два раза ниже, чем в Европе в расчете на 100 тысяч населения. Аналогично в регионах с наступлением лета заболеваемость продолжает снижаться. Между тем, в РФ остались 13 субъектов, эпидемиологическая ситуация в которых вызывает опасения. Несмотря на это, региональные власти взвешенно подходят к снятию ограничений и постоянно проводят консультации с Роспотребнадзором.



Г-жа Попова предупредила, что часть ограничительных мер, таких как необходимость носить маску, сохранятся, пока власти окончательно не убедятся в стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции.



«Вот ровно тогда, когда эпидситуация станет совершенно стабильной, когда мы поймем, что мы достигли того уровня, который для нас оптимален. Сказать, что вирус уйдет совсем, сегодня оснований нет. Но мы должны дойти до того уровня, когда не будет роста, этот уровень не минимальный, будет постоянно сохраняться в течение определенного времени», — сказала глава ведомства.