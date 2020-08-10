Дмитрий Песков сделал заявление относительно Алексея Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе интервью заявил журналистам, что Кремль готов оперативно рассмотреть заявку, если блогеру и общественному деятелю Алексею Навальному, который сегодня был госпитализирован в Омскую больницу и находится в реанимации, понадобится лечение за рубежом.



«Если обратятся к Кремлю, или обратятся к Минздраву, или обратятся к любому ведомству, естественно, многие граждане России в эти дни даже, хотя закрыты границы, они выезжают на лечение за границу, и конечно, мы будем готовы рассмотреть очень оперативно такие обращения, если они будут», - цитируют слова г-на Пескова РИА Новости при ответе на вопрос, окажет ли Кремль содействие в случае, если г-ну Навальному понадобится лечение в стране, с которой у РФ границы пока закрыты.



Напомним, сегодня, 20 августа, в Омске вынужденно сел самолет, на котором Алексей Навальный следовал из Томска в Москву, в полете блогеру стало плохо. В региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. В больнице скорой медицинской помощи №1, куда госпитализировали г-на Навального, заявляют, что отравление – всего лишь одна из возможных причин нынешнего состояния общественного деятеля.