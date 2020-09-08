В РФ разрабатывают вакцину от коронавируса отдельно для каждой возрастной категории

11 августа в РФ официально зарегистрировали первую на планете вакцину от COVID-19 – «Спутник V». Препарат был создан сотрудниками Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи.



8 сентября в ходе беседы с журналистом радиоканала Sputnik Александр Бутенко (заведующий отделом НИЦЭМ им. Гамалеи) поделился информацией о разработке двух версий вакцин: для взрослых и для детей. Профессор разъяснил, что из-за того, что дети, как правило, весят меньше взрослых и обладают менее развитой иммунной системой, им необходимо вводить меньшую, более щадящую и менее реактогенную дозу препарата.



На данном этапе выполняется исследование действия единой формулы на максимальном числе добровольцев всех гендерных категорий, возраст которых превышает 18 лет. Однако, как подчеркивает специалист, конечный вариант прививки должен быть безопасен и для детей. Сейчас, наряду с пострегистрационным изучением эффективности препарата в клинических условиях, вакцина в добровольном порядке вводится подверженным риску медработникам и преподавателям.

По материалам «Известий»