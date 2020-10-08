В Роспотребнадзоре назвали «тревожной» ситуацию с распространением COVID-19

В ходе интервью телеканалу «Россия 1» глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о возможности ужесточения ограничений на фоне пандемии, если граждане не будут соблюдать меры предосторожности. По ее данным, сегодня в 60 регионах страны наблюдается всплеск заболеваемости COVID-19.



Глава ведомства добавила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в РФ тревожная. В частности, отмечается рост инфицирования COVID-19 среди пожилых людей, но больше всего больных возрастной группы 30-49 лет. В то же время, подчеркнула г-жа Попова, среди школьников и студентов инфицированных немного.



По данным оперативного штаба, за последние сутки в РФ зарегистрировали 11 493 случая инфицирования коронавирусом. В общей сложности заболевших 1 260 112, летальных исходов – 22 056.