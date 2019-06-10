Госдумой принят в III чтении проект закона о выплате компенсаций по ипотечным кредитам многодетным семьям

Госдума в III чтении приняла законопроект о компенсировании ипотечных кредитов многодетным семьям.



Первый зампред Госдумы Александр Жуков сказал сегодня по результатам голосования: «Принято единогласно».



Условия льготной ипотеки, прописанные в законопроекте, предусматривают выделение семье при рождении третьего и последующего ребенка 450 тысяч рублей из федерального бюджета для погашения ипотеки. Господдержка распространяется на семьи, в которых третий и последующие дети родились в период с 1 января текущего года по 31 декабря 2022 года. Компенсационные выплаты будут освобождены от налогообложения.



Основанием для выплаты будет правительственное постановление, а оператором программы будет ДОМ.РФ. Для получения компенсации семье необходимо будет предоставить банку, выдавшему кредит, заявление и стандартный набор документов, а также свидетельства о рождении детей. ДОМ.РФ займется перечислением банку денег для частичного погашения ипотеки заемщика из собственных средств, которые будут возмещены за счет субсидирования из бюджета.



Законопроект инициировали представители всех думских фракций во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. Поручение проработать компенсационные выплаты по ипотеке было ранее дано президентом РФ Владимиром Путиным в феврале текущего года во время послания Федеральному собранию. В этом году, как ожидается, выплаты на погашение ипотечных кредитов получат около 30 тысяч семей.