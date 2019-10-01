Ипотечные ставки опустятся ниже 8% до 2024 года

Ставки по ипотечным кредитам снизятся до 8% еще до 2024 года. Об этом журналистам рассказал генеральный директор «ДОМ.РФ» Александр Плутник в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).



Он сказал: «У нас общая задача, она поставлена президентом страны, в указе о национальных целях развития говорится, что ставка должна составлять меньше 8 процентов к 2024 году. Исходя из той ситуации, которая складывается, как работают банки, мы уверены в достижении этих показателей и надеемся, что это произойдет даже не к 2024, а раньше. Мы видим, что ситуация развивается в позитивном ключе».



Плутник уточнил, что темпы развития ипотечного кредитования в Дальневосточном регионе слабее общероссийских. Он сказал: «Это временная тенденция. До этого они были лучше. Тут была чуть большая чувствительность к ставке, которая была в первом полугодии - она чуть повысилась. Напомню, сейчас она чуть-чуть, но снижается».



Федеральный проект «Ипотека» является частью национального проекта «Жилье и городская среда», реализация которого рассчитана до конца 2024 года. Снижение значения средней ипотечной ставки до 7,9% годовых является одним их его ключевых показателей. Количество выдаваемых ипотек должно достигнуть в 20254 году на первичном рынке 1,13 млн.



В рамках проекта также запланировано развитие рынка ипотечных ценных бумаг, переход ипотечного кредитования в электронный вид, а также развитие новой системы финансирования жилищного строительства.