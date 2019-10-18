Минимальная ипотечная ставка в Сбербанке составит на льготный период от 1%

Сбербанк ввел в действие инструмент для покупателей квартир и застройщиков, позволяющий застройщикам частично перераспределять скидки по своему займу в пользу покупающих квартиры физических лиц. Данный механизм дает возможность Сбербанку устанавливать минимальную ставку по ипотеке на уровне 1%. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации.



В сообщении Сбербанка сказано: «Комплексное предложение для застройщиков и покупателей квартир позволяет застройщику часть скидки по своему кредиту перераспределить в пользу покупателя-физического лица, берущего ипотеку. Данный инструмент позволит застройщикам за счет более низкой ставки по ипотеке стимулировать продажи, а у покупателя квартиры появляется возможность выбора одного из двух вариантов установления процентной ставки».



В банке пояснили также, что покупатель квартиры, в пользу которого скидка была перераспределена застройщиком, также получит возможность выбрать один из двух вариантов процентной ставки – дисконт на весь срок кредитования или скидку только на период строительства.



В первом случае величина дисконта составит до 1,4% годовых от текущей ставки Сбербанка для кредитования приобретения строящегося жилья. Дисконт будет действовать на протяжении всего срока кредита.



Вторым вариантом предусмотрен дисконт до 4% годовых от уровня текущей ставки, однако он перестанет действовать сразу после ввода дома в эксплуатацию, и кредитная ставка будет возвращена к уровню, предусмотренному стандартным договором.



Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов ранее анонсировал запуск данной программы. Он заявил, что инструмент будет доступен при приобретении жилья в новостройках у застройщиков, являющихся партнерами Сбербанка, присоединившихся к пилотному проекту Сбербанка и будут пользоваться счетами эскроу.



Принимать решение, на какие квартиры оформить пониженные ипотечные ставки, будет застройщик, указал зампред правления Сбербанка.