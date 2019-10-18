|
Минимальная ипотечная ставка в Сбербанке составит на льготный период от 1%
1 ноября в 12:33 Ипотека 0 374 Васильева Елена
Сбербанк ввел в действие инструмент для покупателей квартир и застройщиков, позволяющий застройщикам частично перераспределять скидки по своему займу в пользу покупающих квартиры физических лиц. Данный механизм дает возможность Сбербанку устанавливать минимальную ставку по ипотеке на уровне 1%. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации.
В сообщении Сбербанка сказано: «Комплексное предложение для застройщиков и покупателей квартир позволяет застройщику часть скидки по своему кредиту перераспределить в пользу покупателя-физического лица, берущего ипотеку. Данный инструмент позволит застройщикам за счет более низкой ставки по ипотеке стимулировать продажи, а у покупателя квартиры появляется возможность выбора одного из двух вариантов установления процентной ставки».
В банке пояснили также, что покупатель квартиры, в пользу которого скидка была перераспределена застройщиком, также получит возможность выбрать один из двух вариантов процентной ставки – дисконт на весь срок кредитования или скидку только на период строительства.
В первом случае величина дисконта составит до 1,4% годовых от текущей ставки Сбербанка для кредитования приобретения строящегося жилья. Дисконт будет действовать на протяжении всего срока кредита.
Вторым вариантом предусмотрен дисконт до 4% годовых от уровня текущей ставки, однако он перестанет действовать сразу после ввода дома в эксплуатацию, и кредитная ставка будет возвращена к уровню, предусмотренному стандартным договором.
Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов ранее анонсировал запуск данной программы. Он заявил, что инструмент будет доступен при приобретении жилья в новостройках у застройщиков, являющихся партнерами Сбербанка, присоединившихся к пилотному проекту Сбербанка и будут пользоваться счетами эскроу.
Принимать решение, на какие квартиры оформить пониженные ипотечные ставки, будет застройщик, указал зампред правления Сбербанка.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Налоговый режим для самозанятых будет работать по всей территории РФ с июля 2020 года1 ноября в 14:09 Налоги
Закон об устойчивом Рунете вступил в силу1 ноября в 12:07 Государство
Благотворителям не дадут ни особого статуса, ни расширенных налоговых льгот31 октября в 17:33 Налоги
Сбербанк снизил уровень ипотечных ставок31 октября в 16:49 Банки и кредитование
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Объекты ЖКХ готовы к зиме на 98% Песков: в Кремле нет позиции о возможности касающегося эвтаназии референдума В ноябре ГД рассмотрит проект закона об информировании россиян о льготах Сильный доллар вредит мировой экономике В течение двух-трех лет Минздрав перейдет на лекарственное страхование
Архив статей