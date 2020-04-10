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Спрос на ипотечные кредиты в апреле может упасть на 50-60%
Сегодня в 13:03 Ипотека 0 178 Иван Тихонов
Участники рынка недвижимости, а также банкиры полагают, что ипотечному кредитованию в РФ не удастся избежать спада. Так, по прогнозам компании «Метриум», по итогам текущего месяца спрос на ипотеку может сократиться на 50-60% по сравнению со среднемесячными показателями.
Это продиктовано, в первую очередь, ужесточением условий кредитования, увеличением сроков рассмотрения заявок, а также отказами потенциальным заемщикам, которые работают в наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслях экономики (например, туризм, бьюти-индустрия, гостинично-ресторанный бизнес), пишут «Известия». Спрос на ипотеку может также упасть из-за невозможности лично осмотреть квартиру, ввиду ограничений на свободное перемещение граждан, полагают эксперты.
В целях поддержки отрасли ЦБ временно разрешил банкам заключать сделки по ипотечным ссудам онлайн. Это предполагает, что заемщик сможет утверждать документы при помощи электронной цифровой подписи. Впрочем, поскольку изменения в нормативные документы еще не внесены, то система онлайн-оформления сделок и удаленной идентификации клиентов еще не проработана, а значит надеяться на прирост заемщиков в ближайшее время не стоит.
Тем не менее, профучастники выражают надежду на то, что после снятия ограничений и окончания режима нерабочих дней спрос начнет восстанавливаться.
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