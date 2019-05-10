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США не смогут принудить РФ освободить украинских моряков
28 мая в 18:25 Политика 0 181 Васильева Елена
США не имеют возможности принудить Россию к освобождению украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение ее границы в конце прошлого года. Такое заявление сделал Курт Волкер, спецпредставитель США по Украине, в своем сегодняшнем комментарии к решению Международного трибунала ООН по морскому праву (МТМП), в субботу постановившему, что РФ должна освободить всех 24 украинских моряков.
Волкер заявил: «Россия ясно дала понять, что у нее нет намерения делать это", - сказал сотрудник Госдепартамента по поводу призыва МТМП, адресованного Москве. "Мы надеемся, что Россия передумает на этот счет. Тем не менее сила к России применяться не будет, чтобы принудить ее выполнить данное решение суда».
Ранее РФ официально уведомила трибунал о том, что не будет принимать участия в слушаниях.
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