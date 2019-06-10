Существует опасность распада глобальной системы контроля над вооружениями

В условиях нынешней кризисной обстановки сложно прогнозировать будущее системы контроля над вооружениями, однако опасность распада данной системы, несомненно, существует. Об этом сегодня сказал замглавы МИД России Сергей Рябков в ходе V Международного форума «Примаковские чтения».



Дипломат подчеркнул: «Мы в МИД видим признаки нарастающего кризиса всей системы договоренностей в этой сфере. К сожалению, мы пока не очень понимаем, какие меры можно использовать, чтобы остановить этот кризис, избежать распада системы (а опасность этого существует), как вернуться к пониманию того, что, во-первых, в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не может быть развязана и, во-вторых, что контроль над вооружениями и система договоренностей в этой сфере были и, надеюсь, останутся эффективным средством обеспечения безопасности нашего государства и других государств».



Рябков отметил: «Происходящее на международной арене с ростом турбулентности, непредсказуемости многих процессов не позволяет надежно прогнозировать развитие на годы вперед».