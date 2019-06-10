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Песков: протесты в Тбилиси – русофобская провокация
21 июня в 18:25 Политика 0 138 Васильева Елена
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал начавшиеся вчера, 20 июня, в Тбилиси протесты русофобской провокацией, вызывающей обеспокоенность Москвы.
Он сказал журналистам: «Все то, что вчера происходило в Грузии, является ничем иным, как русофобской провокацией. Конечно, это не может не вызывать нашей крайней обеспокоенности, тот факт, что были агрессивные проявления в отношении граждан России».
Песков добавил также, что «был вопрос их непосредственной личной безопасности, и на фоне проведения международного межпарламентского мероприятия это требует крайнего осуждения».
Представитель Кремля заключил: «Подобные проявления русофобии вызывают у нас серьезную обеспокоенность. Давайте не забывать, что Грузия – страна, которую регулярно посещает достаточно большое количество туристов из России. Это вопрос крайне серьезный».
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